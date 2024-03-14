Подмосковье 14 марта 2024, 17:34 Масленичный мастер-класс для детей прошел в Солнечногорске в рамках «Недели добрых дел

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В преддверии Масленицы Берсеневская школа-интернат Солнечногорска организовала особенное мероприятие для своих учеников с ограниченными возможностями здоровья. В рамках областной акции «Неделя добрых дел», дети поучаствовали в мастер-классе по приготовлению блинов.

В качестве гостей на мероприятии побывали председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко, заместитель начальника управления образования Марина Лавриченко, а также председатель местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Новикова. Они не только помогли детям в приготовлении блинов, но и поделились своими кулинарными секретами. После мастер-класса все участники и гости попробовали свежеиспеченные блины за чашкой чая. К ним также присоединились участники программы «Активное долголетие» из Радумли.

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«Неделя добрых дел» стала частью большого благотворительного проекта «Доброе дело», стартовавшего в Подмосковье в 2022 году. Благодарю всех, кто принимает активное участие в акции!», — сказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Акция «Неделя добрых дел» охватывает 19 образовательных учреждений муниципалитета и продолжится до 15 марта, напоминая обществу о значении благотворительности и взаимопомощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

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