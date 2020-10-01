Маски в общественном транспорте Подмосковья станут продавать по 5 рублей
Приобрести маску дешевле в автобусах Мострансавто и на автовокзалах можно будет начиная с завтрашнего дня, 2 октября. Во всем остальном транспорте уже действуют сниженные цены, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Продавать маски будут водители автобусов и кассиры-контролеры. Еще купить средства индивидуальной защиты можно на автовокзалах, автостанциях и в кассах 500 железнодорожных станций. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой или гаджетом. Для удобства пассажиров маски стали продавать с помощью вендинговых автоматов на автовокзалах и на железнодорожных станциях.
По данным министерства, сейчас в регионе нет дефицита масок. Но с наступлением осеннего периода и сезонного роста заболеваемости жители продолжают пользоваться средствами защиты. В пресс-службе подчеркнули, что все контактирующие с пассажирами сотрудники обеспечены масками. Кроме того, все транспортные средства проходят ежедневную дезинфекцию.
В Подмосковья установлен обязательный масочный режим. Все жители и гости региона должны использовать средства защиты во всех общественных местах.