В конце сентября в московском регионе, как и во всей России, отмечается рост заболеваемости COVID-19. Однако врачи уверены, что при правильном отношении граждан так называемая вторая волна может пройти легче по сравнению с первой. Тем не менее расслабляться нельзя: беспечное отношение к собственному здоровью и мерам предосторожности может стоить кому-то жизни.

Больницы наготове

Сегодня, несмотря на рост случаев, врачи уверены в том, что российская система здравоохранения значительно лучше подготовлена к так называемой второй волне — новой вспышке коронавируса.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский отметил, что даже в начале весны, когда никто в мире еще толком не знал, как бороться с COVID-19, российским специалистам удалось достаточно ровно пройти первые витки эпидемии — с образованием плато и постепенным снижением заболеваемости.

На сегодняшний день у нас есть большое количество инфекционных коек, есть возможность перепрофилирования других стационаров и инфекционных НИИ под коронавирусных больных, есть возможность раскрытия резервных мощностей Сергей Вознесенский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что уже сегодня в регионе готовится коечный резерв для заразившихся коронавирусом, а также запас медикаментов как для больниц, так и для поликлиник. Сегодня процент заболеваемости увеличился почти вдвое, но критичной ситуация, по мнению властей, не стала.

Врач-эксперт Тимур Пестерев согласен с тем, что к началу осени готовность больниц к так называемой второй волне значительно выше по сравнению с весной.

«Мы научены первой волной, кроме всего прочего создан определенный запас средств индивидуальной защиты для врачей и населения», — уверен он.

Врачи и лекарства

Кроме того, врач отметил, что за весну и лето медиками был накоплен существенный опыт, который только продолжает расширяться, потому что эпидемия не прекращалась: люди продолжали заболевать, а врачи — работать.

Вознесенский добавил, что квалификация медицинских работников в сфере борьбы с коронавирусом тоже не стоит на месте. С начала эпидемии Министерство здравоохранения периодически обновляет рекомендации по ведению пациентов с COVID-19. В начале сентября была выпущена уже восьмая версия.

«Эти рекомендации четко отражают все возможные аспекты: диагностику, лечение, госпитализацию, осложенения, препараты, тест-системы для выявления вируса и антител», — рассказал Вознесенский.

Национальный и международный опыт по лекарственному лечению и терапии возможных осложнений, по словам Вознесенского, очень существенен. В распоряжении российских врачей есть три варианта противовирусного препарата фавипиравир, который не позволяет новым частицам вируса собираться в организме пациента, и другие препараты.

Зарегистрированные противовирусные препараты предназначены только для применения в медицинских учреждениях, потому что у них есть определенные побочные эффекты и не всем пациентам они могут быть показаны. Я крайне не рекомендую покупать что-то и лечиться самостоятельно Сергей Вознесенский.

Более того, сегодня на подходе российская вакцина от коронавируса «Спутник V», она проходит пострегистрационную стадию клинических испытаний. Тем не менее, Вознесенский считает, что говорить о стопроцентной ее готовности рано.

«Вакцина очень близка к готовности и оценке ее эффективности, но пока это вопрос завтрашнего дня», — отметил он.

Возможные ограничения

Профессор и психотерапевт Андрей Зберовский же уверен, что большая часть людей сегодня уже не воспринимает угрозу второй волны достаточно серьезно, а эффективность основных мер предосторожности — масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования — для многих не очевидна.

«Общее ощущение такое, что в опасности только группы риска — диабетики, люди с хроническими заболеваниями дыхательных путей, сердца и так далее, это узкий сегмент населения», — сказал он.

При этом специалисты замечают накопившееся в обществе недовольство тем, что в период самоизоляции для обычных пациентов в штатном режиме не работали больницы и поликлиники, многие заведения были закрыты — нарушен привычный режим жизни. На второй подобный «карантин», по убеждению Зберовского, российское общество не готово.

«Общество за прошедшие полгода привыкло к маскам и перчаткам — это может вызвать понимание. Но ограничение свободы передвижения общество не воспримет», — считает психотерапевт.

При этом врачи отмечают, что расслабляться сейчас из-за готовности специалистов, больниц и медикаментов ни в коем случае нельзя. Тимур Пестерев надеется, что опыт весенней самоизоляции предостережет людей от повторения ошибок. Он уверен, что если люди не будут продолжать строго соблюдать рекомендации и следовать мерам предосторожности, то вторая волна может сильно ударить по россиянам.