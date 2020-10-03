Маски помогают сберечь здоровье и деньги. Как в Подмосковье следят за ношением средств защиты в автобусах

Маска при поездке в общественном транспорте Подмосковья — обязательный аксессуар каждого пассажира. Если пассажир забыл средство защиты дома, то он вполне может купить его у водителя за пять рублей. Если же проехать без маски, то придется заплатить штраф в пять тысяч.

Цены на маски в автобусах Московской области снизилась с 29 рублей до пяти. Такое нововведение действует уже несколько дней. Оплатить покупку можно безналичным расчетом. Все водители перед выходом на рейс получают целый набор одноразовых средств защиты. Три используют сами во время работы, а остальные продают пассажирам.

«Каждое утро мы получаем 20 масок, расписываемся за них, получаем кассовый терминал для оплаты 00:02:25 маски выдаются каждая в индивидуальном пакетике», — рассказал водитель автобуса Александр Блинов.

Кроме того, перед работой все водители автобусов Подмосковья проходят медицинский осмотр и регулярно сдают тест на коронавирус. Кроме масок они получают санитайзеры для личного использования и обработки салона.

За тем, как соблюдается масочный режим пассажирами следит транспортная полиция. Нарушителям, которые отправляются в путь без средств защиты рекомендуют купить их у водителя. Тем, кто отказывается грозит серьезное наказание.

«Если человек отказывается носить маску, отказывается ее приобрести то ему выписывают штраф. По Кодексу об административных правонарушениях его сумма составляет пять тысяч рублей», — рассказала заместитель начальника Межмуниципального управления № 2 ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» Московской области Светлана Каганец.

За день сотрудники полиции выписывают по несколько таких штрафов, а водитель продает половину масок. Очевидно, что средство защиты помогает сберечь не только здоровье, но и кошелек пассажира.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что в регионе начали проверять торговые точки по соблюдению масочного режима. За три дня рейды прошли в 67 магазинах в городских округах Мытищи, Красногорск, Подольск.