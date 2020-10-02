Контроль соблюдения масочного режима усилят в магазинах и ТЦ Подмосковья

Контроль за соблюдением мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса, усилят на всех объектах потребительского рынка Подмосковья. За последние три дня в регионе проверили 67 магазинов в нескольких городских округах.

Об этом сообщил РИА «Недвижимость» глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Мы активизировали мониторинг, только за последние три дня проверено 67 магазинов в городских округах Мытищи, Красногорск, Подольск. С руководителями предприятий были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных норм», — отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия рассказал, что во время проверки на некоторых объектах обнаружили нарушения. Там не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию, а журналы термометрии не заполняли должным образом. Кроме того, самыми распространенными нарушениями стало отсутствие на полу разметки для соблюдения дистанции, а также — средств индивидуальной защиты у сотрудников.

По словам Андрея Разина, материалы в отношении 10 предприятий направили в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Подмосковью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей предприятий и магазинов усилить контроль за соблюдением санитарных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.