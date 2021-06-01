facebook_pixel
    01 июня 2021, 18:31

    Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Натали Владимирова

    По созданию беспилотных авиационных систем Россия находится на мировом уровне — машиностроители уже готовы представить и новые сверхсовременные дроны. Но перемены ждут всю транспортную сферу. Например, появятся корабли с автономной навигацией. А одним из лидеров отрасли машиностроения прошлого года стало Подмосковье.

    Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    В Московской области прошел съезд Союза машиностроителей России. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что отрасль успешно работала даже в непростое время пандемии.

    «Машиностроительные заводы, фабрики продолжали работать даже в самые сложные дни. Я хотел бы всех вас поблагодарить за отзывчивость к просьбам государства и за ответственность. Обрабатывающая промышленность закончила прошлый год с небольшим плюсом — 0,6%. Свой вклад в преодоление кризиса внесли в первую очередь машиностроители, даже невзирая на сжатие спроса и разрывы в цепочках поставок», — рассказал он.

    По его словам, вскоре транспортную отрасль ждут достижения нового уровня.

    В транспортной сфере предстоит осуществить переход к беспилотникам и машинам с низким углеродным следом. Ярким примером транзита в эту сторону являются судостроители, которые уже разрабатывают образцы на электроходу, на водороде

    Денис Мантуров.

    Они, по словам Мантурова, с успехом тестируют и технологии автономной навигации.

    Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Мы рассчитываем уже к 2024 году увидеть все эти продукты и решения на водных маршрутах нашей страны

    Денис Мантуров.

    «В том же ключе у нас работает российский автопром, перед которым, помимо выхода на дороги беспилотья, стоит задача производства новых машин на сжиженном природном газе, электротяге и водородных топливных элементах», — добавил Мантуров.

    Такие разработки — это уверенный шаг к импортозамещению. Прошлый год для машиностроения стал эффективным, и среди лидеров Подмосковье.

    «Для Подмосковья машиностроение и промышленность имеют стратегическое значение. В зале присутствует много уважаемых профессиональных коллег, которые вносят значительный вклад в развитие отрасли», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Он добавил, что сейчас более чем из пяти триллионов валового регионального продукта четверть — это промышленность. Это 250 предприятий машиностроения.

    Ряд новых отраслей, которые сегодня только формируются, пилотными являются у нас в Подмосковье

    Андрей Воробьев

    Он поблагодарил всех, кто работает в отрасли, вносит заметный вклад в ее развитие на территории Московской области и всей России.

    Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    «Важно, что заводы не закрываются, а развиваются. Приходят и новые, а новые предприятия появляются тогда, когда важны не только география, но и решения кадровых вопросов: кто будет работать на предприятиях. Инженеры, технологи, конструкторы — все это имеет определяющее значение», — сказал Воробьев.

    По его словам, в конкуренции побеждает тот, кто использует все самое прогрессивное, современные инновации и технологии.

    «Для нас очень важно партнерство, и мы ценим. Здесь, Сергей Викторович (Чемезов, председатель Союза машиностроителей России — прим. ред.), большая ваша заслуга. В том, что в разных направлениях вы нам постоянно подставляете плечо», — сказал Воробьев.

    Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Сегодня, 1 июня, приветствие участникам и гостям съезда Союза машиностроителей направил Владимир Путин. Он отметил, что необходимо повышать престиж рабочих профессий и уделять приоритетное внимание подготовке молодых кадров.