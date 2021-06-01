Российские машиностроители готовы подняться на новую мировую ступень. Среди лидеров Подмосковье

По созданию беспилотных авиационных систем Россия находится на мировом уровне — машиностроители уже готовы представить и новые сверхсовременные дроны. Но перемены ждут всю транспортную сферу. Например, появятся корабли с автономной навигацией. А одним из лидеров отрасли машиностроения прошлого года стало Подмосковье.

Источник фото: телеканал «360»

В Московской области прошел съезд Союза машиностроителей России. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что отрасль успешно работала даже в непростое время пандемии.

«Машиностроительные заводы, фабрики продолжали работать даже в самые сложные дни. Я хотел бы всех вас поблагодарить за отзывчивость к просьбам государства и за ответственность. Обрабатывающая промышленность закончила прошлый год с небольшим плюсом — 0,6%. Свой вклад в преодоление кризиса внесли в первую очередь машиностроители, даже невзирая на сжатие спроса и разрывы в цепочках поставок», — рассказал он.

По его словам, вскоре транспортную отрасль ждут достижения нового уровня.

В транспортной сфере предстоит осуществить переход к беспилотникам и машинам с низким углеродным следом. Ярким примером транзита в эту сторону являются судостроители, которые уже разрабатывают образцы на электроходу, на водороде Денис Мантуров.

Они, по словам Мантурова, с успехом тестируют и технологии автономной навигации.

Источник фото: телеканал «360»

Мы рассчитываем уже к 2024 году увидеть все эти продукты и решения на водных маршрутах нашей страны Денис Мантуров.

«В том же ключе у нас работает российский автопром, перед которым, помимо выхода на дороги беспилотья, стоит задача производства новых машин на сжиженном природном газе, электротяге и водородных топливных элементах», — добавил Мантуров.

Такие разработки — это уверенный шаг к импортозамещению. Прошлый год для машиностроения стал эффективным, и среди лидеров Подмосковье.

«Для Подмосковья машиностроение и промышленность имеют стратегическое значение. В зале присутствует много уважаемых профессиональных коллег, которые вносят значительный вклад в развитие отрасли», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что сейчас более чем из пяти триллионов валового регионального продукта четверть — это промышленность. Это 250 предприятий машиностроения.

Ряд новых отраслей, которые сегодня только формируются, пилотными являются у нас в Подмосковье Андрей Воробьев

Он поблагодарил всех, кто работает в отрасли, вносит заметный вклад в ее развитие на территории Московской области и всей России.

Источник фото: телеканал «360»

«Важно, что заводы не закрываются, а развиваются. Приходят и новые, а новые предприятия появляются тогда, когда важны не только география, но и решения кадровых вопросов: кто будет работать на предприятиях. Инженеры, технологи, конструкторы — все это имеет определяющее значение», — сказал Воробьев.

По его словам, в конкуренции побеждает тот, кто использует все самое прогрессивное, современные инновации и технологии.

«Для нас очень важно партнерство, и мы ценим. Здесь, Сергей Викторович (Чемезов, председатель Союза машиностроителей России — прим. ред.), большая ваша заслуга. В том, что в разных направлениях вы нам постоянно подставляете плечо», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня, 1 июня, приветствие участникам и гостям съезда Союза машиностроителей направил Владимир Путин. Он отметил, что необходимо повышать престиж рабочих профессий и уделять приоритетное внимание подготовке молодых кадров.