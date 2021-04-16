Новый состав регионального отделения Союза машиностроителей выбрали в Подмосковье

21 мая пройдет 7-й съезд Союза машиностроителей России. Организация включает в себя 71 отделение, одно из них подмосковное. Еще осенью прошлого года по разным причинам Московская область занимала 54-ю строчку в рейтинге машиностроителей. Оказалось, что дело было в неэффективном управлении. Поэтому руководство пришлось сменить.

«Было решение — и оно было одобрено руководством Союза машиностроителей России — сменить руководство. И вот сегодня избран Бунак Валерий с активной позицией. И это позволило восстановить наш рейтинг», — сказал куратор Московского областного регионального отделения, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

К весне подмосковное отделение поднялось аж на 42 позиции и сейчас занимает 12-е место в рейтинге. А в планах вообще попасть в первую тройку. Машиностроение в Подмосковье после года пандемии восстанавливается. Наблюдается пока небольшой, но все-таки рост. И он превышает среднестатистический по стране.

«Я вам могу сказать по головной площадке корпорации „Тактическое ракетное вооружение“, если это является показателем: в позапрошлом году у нас была выручка 26 миллиардов, в этом году планируется 51 миллиард», — сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

На конференции переизбрали состав регионального областного совета, а также выбрали делегатов, которые представят Подмосковье на съезде Всероссийского союза машиностроителей в мае.