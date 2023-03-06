Подмосковье 06 марта 2023, 15:37 Мам пациентов Московского областного онкодиспансера в Балашихе поздравили накануне 8 Марта

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Женщин, которые лежат с детьми в Московском областном онкодиспансере в Балашихе, поздравили с наступающим 8 Марта. Праздник устроил фонд «Подари жизнь».

Волонтеры фонда «Подари жизнь» посидели с маленькими детьми, пока мамы принимали поздравления.

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«Мы здесь уже полтора месяца лежим с перерывами — нас отпускают домой перед капельницами. Считаю, что это очень актуально для мам, такой мини-праздник, который невозможно себе позволить. В палате одна, порой вообще не можешь выйти, потому что ребенок постоянно находится под капельницей», — поделилась Анастасия Литовская.

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Таких мам, как Анастасия, здесь 16.

«Мероприятие именно для мам, находящихся на длительном лечении в стационаре с детьми. Есть мамы, которые и два, и три месяца лежат. Они ограничены в общении и в передвижении <…>. Это мероприятие для них», — рассказала координатор фонда «Подари жизнь» в Московском областном онкологическом диспансере Жанна Ткачева.

Для женщин организовали чаепитие, небольшой концерт и творческие мастер-классы по рисованию и лепке. Волонтеры-парикмахеры сделали всем желающим прически. Работала специальная фото-зона, чтобы у каждой осталась фотография на память об этом празднике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих в Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Женщины поблагодарили его за поддержку участников СВО и помощь семьям в решении различных бытовых вопросов.

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