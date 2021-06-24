Малоимущим жителям Подмосковья окажут адресную помощь по соцконтракту

Малоимущие жители Московской области смогут заключить контракт с соцзащитой и получать адресную помощь в поиске работы или открытии своего дела. Его размер может составлять до 250 тысяч рублей, а срок действия — до года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Работает это просто: между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором прописывается специальная программа. Ее задача — помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство», — рассказала Каклюгина.

По ее словам, подать заявку на заключение социального контракта можно через региональный сайт госуслуг, сходить в МФЦ или в управление социальной защиты по месту жительства. Каклюгина объяснила, что в случае поиска работы сумма контракта не будет превышать 60 тысяч рублей. Если дело касается помощи в организации собственного бизнеса, то выплата может составить до 250 тысяч рублей.

Зампред подмосковного правительства отметила, что в каждом социальном контракте будут прописывать индивидуальную программу.