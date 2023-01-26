Подмосковье 26 января 2023, 12:23 Малиновый овраг благоустроили в Звенигороде

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Благоустройство провели в Малиновом овраге в Звенигороде в 2022 году. Там установили новое освещение, скамейки и урны, провели озеленение. Место стало точкой притяжения для жителей и гостей города.

Глава Минблагоустройства региона Михаил Хайкин рассказал, что к масштабному благоустройству исторического центра Звенигорода приступили в 2021 году. За это время преобразились 12 улиц общей протяженностью шесть километров.

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«В конце прошлого года завершились работы в Малиновом овраге, который стал частью живописного туристического маршрута по историческим местам Звенигорода», — добавил он.

Малиновый овраг расположен в историческом центре Звенигорода в четырех районах — Городок, Красная Гора, Солдатская слобода и Нижний Посад. После благоустройства там проложили тропу из решетчатых плит с поручнями и освещениям, укрепили склон, установили скамейки и урны. Также там появилась удобная навигация, входные группы, парковка и детская площадка.

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