Подмосковье 20 марта 2024, 14:57 Максим Тарасов из Орехово-Зуева победил на конкурсе мастерства среди слесарей Министерство образования Московской области

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Студент Орехово-Зуевского техникума Максим Тарасов занял первое место в конкурсе профессионального мастерства «Слесарь механосборочных работ». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс прошел на базе Демиховского машиностроительного завода. В соревнованиях впервые приняли участие студенты средне-специальных учебных заведений, которые трудоустроены по дуальной форме обучения.

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Участникам нужно было продемонстрировать теоретические и практические знания. Задания выполняли в мастерской заводского учебного центра.

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Жюри оценило скорость и качество выполнения работ, соблюдение правил охраны труда, поддержание порядка на рабочем месте. В итоге лучшим признали студента Максима Тарасова.

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