Подмосковье 09 декабря 2022, 13:44 Продукцию более 30 белорусских брендов представят в магазине товаров для дома в Солнечногорске

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Торговый дом «Белру Маркет» открылся в Солнечногорске. В нем будут продавать посуду, кухонные принадлежности, декор, косметику и другие товары для дома более 30 предприятий страны. Магазин стал результатом работы союзов женщин России и Белоруссии.

Председатель Союза женщин Белоруссии и председатель белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Татьяна Лугина рассказала, что о сотрудничестве с российским объединением активисток задумывались давно, а то, что 2022 год выдался непростым, дало еще один толчок к выстраиванию бизнеса. Проект стал особенно актуальным из-за ухода некоторых иностранных брендов с российского рынка.

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«Мы видим, на одной торговой площадке представлена продукция нескольких направлений предприятий Республики Беларусь. Вся эта продукция нужна, это продукция для дома, для каждодневного быта», — отметила она.

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Татьяна Лугина отметила, что, возможно, магазину даже не понадобится реклама, ведь о высоком качестве товаров из Белоруссии все знают не понаслышке. Продукция соответствует всем необходимым требованиям, а цены по сравнению с ушедшими брендами гораздо ниже.

Ассортимент будет состоять из товаров более 30 предприятий Белоруссии. По словам Лугиной, компания планирует не останавливаться на розничных магазинах и выйти на интернет-площадки.

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова рассказала, что организации сотрудничают с 90-х годов прошлого века и эта дружба никогда не прекращалась. По ее словам, реализовать подобный проект решили во время пандемии.

«Я считаю, что это беспрецедентно, особенно сейчас, когда в России стало сложно со всеми продуктами и материалами. Сегодня представлена серьезная линейка белорусская — она очень качественная», — добавила она.

Учредитель торгового дома и глава Союза женщин России в Подольске Елена Петрухина рассказала, что все товары магазина натуральны. Так, для изготовления товаров из льна сначала выращивают растение, затем ткут из него нить и создают текстиль для дома.

По ее словам, построить сотрудничество и создать совместный проект было несложно благодаря тому, что белорусские женщины всегда готовы идти навстречу.

«В Белоруссии люди настроены на то, чтобы как можно больше сблизиться с Россией и чтобы как можно больше товаров поступило сюда», — подчеркнула она.

По словам Петрухиной, проект станет пилотным, а после успеха его будут тиражировать в других регионах.

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