Подмосковье 03 февраля 2023, 12:45 Лыжный марафон пройдет в Подмосковье 23 февраля

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Свыше тысячи человек примут участие в марафоне «Лыжня в Лавру» 23 февраля в Подмосковье. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Дистанция марафона пройдет по паломническому маршруту в Троице-Сергиеву лавру. На пути участники встретят достопримечательности, среди которых село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники «Абрамцево» и «Мураново».

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Лыжную трассу в Пушкино создали в 1980 году. Дистанции будут разниться в зависимости от возраста участников — от 50 метров до километра. Каждый лыжник получит памятную медаль.

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Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

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