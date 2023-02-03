03 февраля 2023, 12:45
Лыжный марафон пройдет в Подмосковье 23 февраля
Свыше тысячи человек примут участие в марафоне «Лыжня в Лавру» 23 февраля в Подмосковье. Об этом сообщили в Минспорта региона.
Дистанция марафона пройдет по паломническому маршруту в Троице-Сергиеву лавру. На пути участники встретят достопримечательности, среди которых село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники «Абрамцево» и «Мураново».
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Лыжную трассу в Пушкино создали в 1980 году. Дистанции будут разниться в зависимости от возраста участников — от 50 метров до километра. Каждый лыжник получит памятную медаль.
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Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Сергиев Посад
Пушкино
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