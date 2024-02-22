Подмосковье 22 февраля 2024, 23:48 Лыжное первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» в Лыткарине выиграли сотрудники из Красногорска Источник фото: Игорь Можейко

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Заключительный этап соревнований на первенство ГКУ МО «Мособлпожспас» по лыжному спорту на лыжной трассе «Волкуша» прошел в Лыткарине. В турнире приняли участие 14 команд от каждого из территориальных управлений.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин рассказал о результатах забега. По его словам, лучшее время показали спортсмены Красногорского территориального управления, на втором месте оказались спортсмены Орехово-Зуевского, а третьими к финишу пришли сотрудники Шатурского территориального управления.

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«По итогам двух дней победителем первенства признана команда территориального управления № 1 Красногорского территориального управления», — рассказал Кангин.

В первый день участники преодолели трассу в пять километров, во второй день соревновались в эстафете три по пять километров.

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