Подмосковье 06 января 2023, 16:54 Лыжная гонка ветеранов спорта «Памяти друзей» прошла в Электростали Пресс-служба Минспорта Московской области

Читать 360tv в

В Электростали прошла традиционная лыжная гонка «Памяти друзей». В ней приняли участие как ветераны спорта, так и юные лыжники. Спортсмены преодолевали дистанции в четырех возрастных группах, рассказали в пресс-службе Минспорта.

Соревнования прошли на лыжной трассе «Солонога», в гонке приняли участие более 80 спортсменов из Электростали, Чехова, Ногинска, Павловского Посада, Электроуглей, Балашихи, Реутова, Воскресенска и других городов.

Реклама

Участники в различных возрастных категориях должны были преодолевать дистанции от одного до 10 километров.

Реклама

В категории «дети 2011 года рождения и младше» на дистанции один километр победили Иван Малахов из Электростали и Виктория Иванова из Ногинска. Среди женщин лучшей на дистанции пять километров стала жительница Электростали Ольга Яшина. В мужской гонке на дистанции 10 километров первым пришел Владимир Гарбузов из городского округа Реутов, уточнили в пресс-службе Минспорта.

Ранее сообщалось, что победителем фестиваля зимней рыбалки «Мормышка» в Сергиевом Посаде стала Анна Сучкова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».