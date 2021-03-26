Львица сбежала из дома в Одинцове и напугала жителей. Видео

Львица сбежала из частного дома в селе Козино в подмосковном Одинцове. Очевидцы, живущие по соседству, прислали «360» видео, на котором показано, как опасное животное восседает на крыше одного из строений на земельном участке.

На видео, снятом из окна соседнего дома, можно заметить, как львица сидит на крыше строения. Пока неизвестно, насколько агрессивно настроено животное, но, судя по кадрам, она ведет себя спокойно. Очевидцы сообщили, что рядом с ней находится человек. Львицу заметили по адресу: Козино, дом 45-46.

Корреспонденту «360» удалось связаться с хозяйкой львицы. Она сообщила, что все в порядке, животное под контролем. По словам женщины, шумиху создали соседи, с которыми у нее сложились непростые отношения.

«Нет у нас никакого переполоха. Абсолютно. Это соседи, я на их место ставлю машину, и вот у нас такая месть получилась», — сказала хозяйка животного.

Женщина заверила, что повода для беспокойства нет.

«А чего им волноваться-то, я не понимаю. Она вышла и зашла», — сказала хозяйка львицы.

В Одинцове в 2018 году уже ловили сбежавшую пуму. Ее усмирили при помощи дротика со снотворным, и вскоре пума пришла в себя. Во время отлова хозяин экзотичной кошки находился в отъезде, и три дня пума провела в приюте для бездомных животных. Когда владелец приехал из Италии, ему вернули кошку.

По предварительным данным, хозяйка львицы и пумы — один и тот же человек.

В марте в Химках жителей ЖК «Город набережных» перепугала сбежавшая рысь. Кошка выпала из квартиры на пятом этаже и повредила лапу. Рысь заметил один из жильцов, когда гулял с собакой. Животное усмирили приехавшие ветеринары, его должны были передать хозяину.