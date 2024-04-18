Подмосковье 18 апреля 2024, 17:49 Лучшую династию промышленников определили в Подмосковье Пресс-служба Минсоцразвития МО

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Ежегодный областной конкурс «Лучшая трудовая династия» прошел в Подмосковье. В номинации «Промышленность» победила семья Наумовых-Дьячковых из Электростали.

«Династия состоит из 26 человек с общим трудовым стажем 663 года. Основал династию Наумов Илья Дмитриевич, который работал на Снаряжательном заводе с 1935 года, в цехе производства тротила. Он участвовал в войне, но в 1945 году снова вернулся к своему делу на заводе», — рассказывают в Министерстве социального развития Подмосковья.

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Жена основателя пришла работать на завод еще до войны. Помимо трудовых подвигов, женщина награждена медалью за рождение семерых детей.

Продолжили дело дети, а потом внуки и внучки. В 2023 году в «Машиностроительный завод» продолжать славные традиции семьи пришел праправнук Ильи Дмитриевича — Илья Дьячков.

За годы работы члены трудовой династии получили множество наград. Молодежь с честью продолжает славные традиции старшего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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