Лучшими в конкурсе сочинений к 75-летию Победы стали 32 школьника Подмосковья

Итоги конкурса школьных сочинений, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, подвели в Подмосковье. В нем участвовали свыше 1900 учеников. Из них 32 стали победителями.

В конкурсе «Путь моего героя (личная история)», направленном на сохранение памяти о тяжелых событиях тех лет, творческие способности показали ребята с пятого по одиннадцатый классы. Тема победы в войне, по словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, находит большой отклик у школьников.

«Мы увидели большой интерес среди ребят, получили от них множество трогательных историй. Конкурс сочинений дал возможность школьникам окунуться в историю своей семьи, пообщаться со старшим поколением. Это дорогого стоит», — отметила она.

Экспертная комиссия выбрала лучшие работы, которые будут опубликованы в подмосковных изданиях и в интернете.

Министерство образования Московской области организовало конкурс вместе с главным управлением по информационной политике региона.

Кроме того, Ирина Каклюгина рассказала, что губернаторская стипендия для победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилась с 27 до 30 тысяч рублей.