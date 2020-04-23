Подмосковные победители и призеры олимпиады школьников получат по 30 тысяч рублей за каждый диплом

Губернаторская стипендия для победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников увеличилась с 27 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Сумма именной стипендии губернатора Московской области для победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019 года увеличилась с 27 до 30 тысяч рублей. В этом году свыше 2,7 тысячи подмосковных олимпиадников получат денежное поощрение», — рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, с этого года денежное поощрение впервые выплачивается за каждый диплом победителя или призера регионального этапа олимпиады.

«То есть, если школьник получил несколько дипломов, например, стал победителем по математике и призером по физике, то он получит не 27 тысяч рублей, как раньше, а 60 тысяч рублей. Это очень хорошая мотивация для дальнейшего роста и новых побед. Все выплаты поступят на счета стипендиатов до конца июня», — уточнила министр.