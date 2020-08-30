Рекордное число сыроваров приняли участие в конкурсе «Лучший сыр России»

В этом году в конкурсе «Лучший сыр России» на фестивале «Сыр! Пир! Мир!» приняли участие 170 производителей сыра. Это рекордное количество за все время проведения гастрономического мероприятия.

Жюри конкурса оценили свыше 700 образцов сыра, что на 200 больше, чем в прошлом году. Всего в рамках конкурса было 12 номинаций: сыры с мытой корочкой, с голубой, с белой, со смешанной плесенью, с добавками, а также свежие, полутвердые, выдержанные, козьи твердые и мягкие, овечьи, другие сыры.

Гран-при получил «Гранд Премьер», сделанный производителями из Калужской области. Это твердый сыр, созданный по рецепту французского Comté.

«Потрясающий фестиваль, хорошо все организовано, я приятно удивлен. Честно говоря, мы не собирались участвовать, меня просто попросили быть в жюри. Но тоже решили выставить наш сыр на конкурс и, вот, победили, — поделился основатель ГК „Молоко Групп“ Илья Рагозин. — Мы очень много лет потратили на создание этого продукта и он, действительно, достоин победы».

В этом году в состав жюри входили 80 человек, в том числе представители из Франции, Швейцарии и Бельгии. Среди них были известные профессионалы, такие как Луи Ленц — шеф-повар и обладатель престижной звезды Michelin, Марина Каманина — основатель «Школы Сыроделия», а также победитель конкурса «Лучший сыр России 2019» и призер международного Салона молочных продуктов Mondial du fromage Мария Кандырина.

Помимо профессионалов, в жюри присутствовали и любители. В ходе конкурса эксперты дегустировали определенные виды сыров, на которых были указаны только порядковые номера, это нужно было для объективности оценки. Каждый сыр мог получить от трех до 25 баллов за внешние характеристики, аромат и текстуру. Сначала члены жюри выбрали победителя в каждой группе, а далее отдельным голосованием — обладателя гран-при.

Председатель жюри Александр Крупецков рассказал о впечатлениях от конкурса: «Это лучший сыр, который я пробовал в жизни! В этом году, несмотря на пандемию и закрытие границ, удалось собрать великолепных экспертов, среди которых преподаватели школ сыроделия, сыровары-призеры международных конкурсов и руководители сырных предприятий и магазинов».

Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр! Пир! Мир!» проходит на сыроварне «Русский пармезан» в подмосковной Истре с 27 по 30 августа. Вход на ярмарку бесплатный.