Подмосковье 19 марта 2023, 15:43 Лучших работников ЖКХ наградили почетными грамотами в Воскресенске Публичное достояние

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Каждый год в третье воскресенье марта работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. В Воскресенске лучших в своем деле по традиции наградили почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Спасибо вам за ваш труд, спасибо, что вы поддерживаете наш город в чистоте, тепле, даете нашему городу воду — все коммунальные услуги. И еще раз спасибо вам огромное, с праздником!» — сказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Один из отмеченных наградами сотрудников ЖКХ в Воскресенске — Алексей Терехов. Он привык работать на совесть, дисциплине и трудолюбию его научила армия, поэтому даже на пенсии он продолжает нести службу, только воюет уже с грязью и мусором.

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«Всякие трудности бывают — и лед, и мусор. Все приходится делать, даже на детских площадках, спортивных площадках приходится где-то помогать специалистам», — поделился дворник ЖЭРУ «Воскресенск» УК «ВДСК-Сервис» Алексей Терехов.

Ответственность и любовь к порядку — это главные качества, присущие людям этой профессии, поэтому лучшая награда для них — это благодарность самих жителей, которые ценят и берегут их труд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что все округа Подмосковья вышли из красной зоны рейтинга по качеству воды.

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