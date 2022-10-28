Лучших работников в сфере ЖКХ выбрали в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 04:11 Лучших работников в сфере ЖКХ выбрали в Подмосковье Конкурс «Лучший по профессии» состоялся среди работников ЖКХ в Одинцове Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Почти 300 участников из 53 городских округов Московской области состязались за звание «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Испытания участников проходили на территории МАУС «Спортивно-зрелищный комплекс, волейбольный спортивный центр» и Дома офицеров. Электрогазосварщики, слесари, штукатуры-маляры, столяры-плотники и другие представители сферы ЖКХ боролись за первые места в 10 номинациях. Жюри оценивало уровень теоретической подготовки и практические навыки соревнующихся.

«Благодаря мероприятию мы повысим профессионализм работников сферы ЖКХ и сделаем шаг к главной задаче — это повысить качество жизни жителей Московской области», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Традиционное состязание топовых специалистов разных областей проходит в Подмосковье уже в 21 раз. Лучших по оценке жюри работников наградили знаками качества сотрудника.

«Здесь они обмениваются опытом, они смотрят друг на друга. И, конечно, мы должны показывать этих людей, которые выбрали такую профессию, которые остались в ней. От них зависит качество нашей жизни», — отметила руководитель ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

Накануне в Подмосковье закончился первый этап осенней серии игр регионального проекта «Театральный поединок». В рамках этого проекта состоялось множество мастер-классов для творческих коллективов.