Первый этап конкурса театральных проектов завершился в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 18:32 Первый этап конкурса театральных проектов завершился в Подмосковье

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В Подмосковье закончился первый этап осенней серии игр регионального проекта «Театральный поединок». Его проводит Министерство культуры и туризма Московской области.

В сентябре в рамках этого проекта состоялось множество мастер-классов в тех коллективах, которые принимают в нем участие. В октябре прошел большой конкурс, в ходе которого сразу 16 молодежных коллективов соревновались между собой в мастерстве актерской импровизации. Они соревновались за право выйти в четвертьфинал. В него вышли несколько команд.

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Вместе с такими важными состязаниями в ноябре будет проводиться и образовательная часть проекта. Ожидается, что вместе с состязаниями в импровизации в них примут участие как минимум 32 коллектива.

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В целом в этом масштабном проекте собираются принять участие 500 юных актеров. Они представят сразу 29 городов Подмосковья. Финал состоится 3 декабря на Большой сцене Московского Губернского театра.