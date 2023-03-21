Подмосковье 21 марта 2023, 09:51 Лучших работников приборостроительного завода в Раменском наградили на слете передовиков

Читать 360tv в

Более 800 работников Раменского приборостроительного завода приняли участие в 42-м слете передовиков. На мероприятии наградили коллективы, ставшие победителями заводского экономического соревнования и заводской спартакиады. Также отметили сотрудников, которые добились наилучших показателей по качеству и производительности труда.

Слет передовиков Раменского приборостроительного завода провели в культурно-досуговом центре «Сатурн».

Реклама

«Данный слет — это традиционное мероприятие. Однако крайний раз он проводился в 2019 году, потому что была пандемия. Сейчас мы наконец все встретились. <…> Завод увидел своих героев, заявил свои красивые имена, и сотрудники посмотрели в глаза друг другу», — рассказала специалист по персоналу Ольга Фомичева.

Реклама

На открытии мероприятия сотрудникам показали традиционный фильм, который напомнил о важнейших событиях и достижениях 2022 года. Перед работниками завода выступил управляющий директор Раменского приборостроительного завода Алексей Дроздов. Он поздравил гостей и участников слета, отметил значимость и важность этой сохранившейся традиции.

«Практически градообразующее предприятие, в которое сегодня объединились РПЗ и РКБ (Раменский приборостроительный завод и Раменское конструкторское бюро — прим. ред.). И количество работающих на этих предприятиях около шести тысяч. Это прежде всего передовая мысль, потому что это наука, <…> это все современное бортовое радиоэлектронное оборудование, которое устанавливается на все виды летательных аппаратов, которые производятся в Российской Федерации, в том числе военного назначения», — отметил глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Завершилось мероприятие награждением лучших коллективов завода и праздничным концертом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с представителями бизнеса. Он подчеркнул, что каждый предприниматель, работающий в Подмосковье, должен чувствовать поддержку правительства и помощь в решении самых разных вопросов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».