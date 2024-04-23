Подмосковье 23 апреля 2024, 17:55 Лучших работников поздравили в День труда в Талдомском округе Пресс-служба администрации Талдомского городского округа

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В центральном Доме культуры Талдомского городского округа состоялось торжественное мероприятие в честь лучших работников. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин поблагодарил присутствующих за их трудолюбие, мастерство, ответственность, активность и полную отдачу в работе.

Знаки высокого общественного признания получили жители округа, которые добросовестно выполняли свои профессиональные задачи. По итогам 2023 года лучшие коллективы и лучших людей занесли на доску почета Талдомского городского округа. Праздник украсили выступления солистов и творческих коллективов округа.

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