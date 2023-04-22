Подмосковье 22 апреля 2023, 20:11 Лучших работников отметили в День труда в Воскресенске

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В День труда в Воскресенске лучших работников округа наградили дипломами и почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Московской области. Праздник состоялся в доме культуры «Юбилейный». В число отличившихся вошел сельский житель Владимир Шагин, который всю жизнь работал в сельскохозяйственном предприятии.

«Я работаю с 80-го года — после окончания вуза пришел. Работал в разных должностях. Сейчас вот агент по снабжению. Занимаюсь всем, что нужно в сельском хозяйстве. И запчасти, и стройматериалы, и все остальное», — сообщил агент по снабжению ООО «Родина» Владимир Шагин.

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В прошлом году объем инвестиций в округ составил более 17,5 миллиарда рублей. Предприятия предоставили около двух тысяч рабочих мест.

«Закончила институт. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности. После распределения попала на химкомбинат и продолжаю до сих пор трудиться», — рассказала ведущий специалист филиал «ВМУ» АО «ОХК „Уралхим“» в Воскресенске Татьяна Яхова.

В адрес преданных делу воскресенцев звучали слова благодарности и поздравления.

«В нашем округе живут умные люди, которые умеют работать головой и руками. Я побывал на многих предприятиях и был приятно поражен тем, что у нас делается. У нас работают программы импортозамещения, у нас прекрасные производители», — сообщил глава округа Алексей Малкин.

«Я хочу пожелать каждому из вас, чтобы вы шли на свою работу с хорошим настроением. А результаты вашей работы были оценены нашими жителями и всем обществом», — поздравила депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

На праздничной выставке можно было увидеть, потрогать, попробовать и приобрести товары, которые производят в округе. Например, фетровая фабрика, которая много лет не занималась профильным производством, вернулась к истокам.

«Производим волок, производим тапочки. Магазин открыт на прежнем месте, функционирует, работает. Производим также подушки, наматрасники. Все это наше местное производство фетровой фабрики», — рассказала товаровед АО «Фетр» Анастасия Глазунова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил специалистов органов местного самоуправления Московской области с профессиональным праздником.

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