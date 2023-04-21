Подмосковье 21 апреля 2023, 19:54 «Активные и неравнодушные люди». Андрей Воробьев поздравил работников с Днем местного самоуправления

Читать 360tv в

Более 250 тысяч специалистов трудятся в органах местного самоуправления Московской области. Губернатор Андрей Воробьев поздравил их с профессиональным праздником в своем Telegram-канале.

«Как известно, любое дело спорится, если делаешь его в команде. Сегодня, в День местного самоуправления, хочу поздравить и поблагодарить большую часть нашей команды, которая отвечает за развитие территорий и каждый день решает вопросы, наиболее близкие жителям», — поздравил глава региона.

Реклама

По его словам, Подмосковье состоит из 57 муниципалитетов, нескольких тысяч городов и поселков.

«Для нас, конечно, важно, чтобы на местах — в администрациях, советах депутатов, ТОСах, на муниципальных предприятиях, в управляющих компаниях и социальных учреждениях — работали активные и неравнодушные люди. Сегодня это более 250 тысяч специалистов, чей труд заметен в каждом округе», — добавил Андрей Воробьев.

Он отметил, что специалисты заботятся о семьях участников СВО, детях и пенсионерах. По их ответственностью находится чистота во дворах и благоустройство парков, коммунальное хозяйство и услуги МФЦ, образование и спорт. По всем направлениям от сотрудников органов местного самоуправления ждут качественной работы, подытожил губернатор.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».