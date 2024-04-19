Подмосковье 19 апреля 2024, 23:01 Лучших представителей профессий наградили в Воскресенске Unsplash

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В День труда Московской области в Воскресенске отметили лучших из лучших производителей. Представители разных профессий представили широкий ассортимент товаров — от фермерских сыров ручной работы и праздничных караваев до минеральных удобрений и строительных материалов.

На выставке-ярмарке местных производителей гости могли не только ознакомиться с продукцией, но и приобрести понравившиеся изделия.

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Различные специалисты, начиная от водителей и начальников участков до мастеров и директоров, отметили за их труд. Лучшим работникам вручили областные награды, благодарственные письма и почетные грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий Московской области, которая пополняется каждый день.

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