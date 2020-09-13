Лучшие танцоры страны собрались на тематическом фестивале в Балашихе

Более пятисот человек приехали в Балашиху для участия в фестивале «Пространство танца». Победителей танцевальных баттлов определит профессиональное жюри.

Соревнования проходят в парке «Пехорка». В них принимают участие танцоры из городов Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска и многих других.

«Именно здесь и сейчас выступают лучшие представители стилей уличного и современного танца. В первую очередь это молодежь. Наш проект — это действительно то, что ей сейчас нужно. Если исходить из термина „народное художественное творчество“, то уличные танцы — это как раз то творчество, которое сейчас в народе», — рассказал креативный продюсер фестиваля «Пространство танца» Данил Самсонов.

Для танцоров подготовили призы в восьми номинациях: Hip-hop, Illusion dance, Popping, Electro dance, Locking, Break dance, Krump и Dance show. На главной сцене фестиваля состоятся финальные соревнования, по результатам которых определят абсолютных победителей конкурса.

«Победителей определит жюри. В него вошли известный в России хореограф Александр Могилев, заведующая кафедрой современного танца Московского областного колледжа искусств Юлия Герасимова и чемпион Европы по хип-хопу Алексей Симба. Они не только оценят выступления танцоров, но и дадут участникам фестиваля мастер-класс», — поделилась ассистент режиссера площадки главной сцены фестиваля «Пространство танца» Марина Зайцева.

Кроме профессиональных танцоров свои силы в этом спорте могут испытать и любители — для гостей устроили джем-площадку и чилаут-зону. На закрытии фестиваля выступит исполнитель Niletto.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Подмосковья. Идея провести такой праздник принадлежит руководителю областного Центра культурных инициатив Вадиму Петрову.

Ранее стало известно, что в Коломне стартовал другой популярный фестиваль — «Антоновские яблоки». Для гостей устроили книжную ярмарку, концерты и мастер-классы.