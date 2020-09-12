В Коломне стартовал международный фестиваль «Антоновские яблоки»

В субботу в подмосковной Коломне открылся международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Сорок издательств презентуют свои книги, также для гостей фестиваля проводится ярмарка коломенских сладостей, концерты и мастер-классы. Подробности — в репортаже «360».

Тот редкий случай, когда наша история начинается еще в пути, то есть с электрички. Мы едем на фестиваль «Антоновские яблоки» на яблочном экспрессе. Прямо здесь пассажирам вручают памятные подарки — блокноты с шаржами на великих русских писателей и ученых. До Коломны два часа в пути, но в комфортном экспрессе они пролетают незаметно.

Ну, привет, Коломна! По прибытии лучше не выбрасывать билеты, с их помощью поучаствуем в розыгрыше призов. Первым делом отправляемся в открытую ЛитСтудию фестиваля. Обменяем билет на номерок для розыгрыша.

Источник фото: «360»

Здесь, как в произведении Бунина, воздух чист и прозрачен. В нем витают поэтические настроения и звуки классики: музыканты «Геликон-оперы» открывают фестиваль «Кофейной кантатой». Гостям наливают кофе и раздают яблоки.

На Руси говорили: ядреная антоновка — к веселому году. И совершенно точно — к веселому фестивалю. За девять лет его существования здесь плотно переплелись литература, музыка и театр, который в этом году стал мобильным. Актеры и режиссеры делают все, чтобы зрители максимально погрузились в происходящее. Сохранили не только воспоминания, но и особый дух фестиваля.

Для самых маленьких весь день проходят мастер-классы. В Английском павильоне утром читают книгу писательницы Джулии Дональдсон «Волшебная кисточка», в обед оставляют самые яркие впечатления на бумаге с помощью красок. Ну, а после — бегом на спектакль.

В это время на главной сцене в самом разгаре общение в открытой литературной студии. Телеведущая и по совместительству модератор фестиваля Фекла Толстая ведет беседу с филологами и писателями.

Для фестиваля нет преград в виде расстояния: писательница Анна Зенькова из Белоруссии выходит на прямую видеосвязь. И рассказывает о своей новой книге, которую можно купить здесь же, на литературной ярмарке.

По словам министра культуры Московской области Елены Харламовой, на фестиваль всегда приезжают лучшие издательства.

«И здесь очень много всего, очень много для детей, есть отдельное направление поэзия для детей, которое тоже развивается», — сказала министр.

Развивается и сам фестиваль. В этом году это целых два дня яблочно-литературных путешествий. Можно гулять, читать и наслаждаться ранней погожей осенью, такой же, как у Бунина в «Антоновских яблоках».