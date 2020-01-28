«То, что важно для жителей». Лучшие муниципалитеты Подмосковья будут выбирать по-новому

Эффективность муниципалитетов Подмосковья будут оценивать по новым критериям. Традиционный Рейтинг-50 изменят с учетом новых региональных задач и приоритетов. Такую цель поставили на заседании правительства Московской области.

Рейтинг-50 — важный инструмент оценки эффективности работы местного самоуправления. В него входят городские округа Подмосковья, которые больше других продвинулись по определенным направлениям. В основу рейтинга вошли 50 показателей.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, Рейтинг-50 вносит элемент конкуренции и позволяет увидеть динамику в развитии каждой территории.

«Вы знаете, что мы каждый год внимательно смотрим на приоритеты нашей работы. Это то, что требуют от нас жизнь и жители», — отметил Воробьев.

Новый рейтинг, как и прежде, будет состоять из пяти разделов. Основные направления, по которым оценивается работа муниципальной власти, — это оценка населением органов власти, экономика, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни. Экономические критерии и критерии по доверию власти по-прежнему будут составлять по 20%. Вместе с тем с учетом новых задач и региональных приоритетов 15 критериев в рейтинге заменят новыми.

Так, в этом году начнут учитывать, как в муниципалитетах Московской области решается жилищный вопрос медработников. Кроме того, оценивать также будут качество школьного образования и как выполняются приоритетные региональные программы.

«Это, безусловно, национальные проекты, их выполнение точно по дорожной карте. И, конечно, темы, которые вынесены в этом году. Они должны быть понятны, в том числе понятна методика, по которой считаются эти приоритетные направления в нашей работе», — сказал глава региона.

По словам губернатора, в целом идеология рейтинга сохраняется. Он должен не просто выявлять зеленые и красные зоны, а мотивировать муниципалитеты на активную работу в интересах жителей.

Новый Рейтинг-50 появится уже в апреле. Он позволит подвести итоги первого квартала 2020 года.

В конце каждого года составляется итоговый Рейтинг-50, в котором определяются лучшие территории Московской области. В 2019 году лидерами среди муниципалитетов стали городские округа Ивантеевка, Котельники и Реутов. Лучшим в рейтинге закрытых административных территориальных образований (ЗАТО) стал Звездный Городок.