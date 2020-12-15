Лучшие МФЦ выбрали в Подмосковье по итогам ежегодного конкурса

Конкурс «Лучший МФЦ» провели уже в пятый раз. Это отметил министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Главные критерии отбора — удовлетворенность заявителей, доступность и удобство получения услуг, использование передовых технологий и предоставление дополнительных сервисов Максим Рымар.

На областном этапе конкурса в номинации «Лучший МФЦ» приняли участие 19 офисов. Лидеров распределили по трем категориям. Это лучшие офисы малых, средних и крупных населенных пунктов.

В городских округах с численностью населения до 25 тысяч человек победил МФЦ Звездного городка, до 100 тысяч — МФЦ Каширы, а более 100 тысяч — МФЦ Мытищ.

Работники офисов подали 48 заявок для участия в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». Лауреатами стали сотрудники центров в Серпухове, Солнечногорске и Ленинском округе.

Победители представлят Подмосковье на конкурсе «Лучший многофункциональный центр России — 2020», организованный Минэкономразвития.