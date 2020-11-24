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    24 ноября 2020, 12:58

    Подмосковные МФЦ увеличили зону доставки документов на дом

    Дарья Бунякова, Юлия Уткина

    МФЦ Московской области расширили зону доставки документов. Теперь получить необходимые бумаги на дом смогут жители 47 городских округов региона.
    Подмосковные МФЦ увеличили зону доставки документов на дом

    «В условиях обострения ситуации с коронавирусом в Московской области особенно важно не допускать очередей в многофункциональных центрах. Поэтому мы запустили сервис по доставке готовых документов из МФЦ еще в 40 городских округах», — сообщил министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

    Он добавил, что раньше доставка документов из МФЦ была доступна только в семи муниципалитетах. К концу 2020 года услугу планируют внедрить во всех подмосковных многофункциональных центрах.

    Подмосковные МФЦ увеличили зону доставки документов на дом | Изображение 1

    Для доставки документов нужно зайти на сайт муниципального МФЦ или прийти в офис «Мои документы». Затем необходимо заполнить форму «Доставка результатов предоставления услуг заявителя на дом», указав Ф. И. О., контактную информацию, адрес и номер заявки.

    Когда документы будут готовы, их заберет курьер, который уточнит удобную дату и время для доставки. При получении бумаг потребуется показать паспорт, оплатить доставку и расписаться. Но не все документы разрешено отправлять курьером, поэтому со списком разрешенных стоит ознакомиться заранее на региональном портале.