Подмосковье 22 ноября 2022, 14:20 Лучшего управдома выберут в Подмосковье в декабре

Читать 360tv в

Конкурс «Лучший председатель Совета МКД» пройдет в Подмосковье в декабре. На нем выберут лучших жилищных активистов и выявят лучшие региональные практики работы с управляющими компаниями, рассказали в МинЖКХ области.

Глава ведомства Антон Велиховкий отметил, что управдомы — это не просто жители многоквартирных домов, это люди, которые пользуются особым доверием у соседей, ведь они несут нагрузку по обеспечению их уютом и комфортом.

Реклама

«Хороших управдомов в Подмосковье много, более трех тысяч человек, все они — неравнодушные, добрые соседи, которые думают не сколько о себе, но и о других», — отметил он.

Реклама

Чтобы поучаствовать в конкурсе, необходимо прислать свои конкурсные работы — фото и видео, которые отображают деятельность управдома. Подать заявку можно до 14 декабря на сайте.

Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД области Юлия Белехова отметила, что важно помогать и поддерживать людей, которые занимаются такой непростой работой.

«Нам важно показать, чего можно добиться, наладив конструктивный диалог с управляющей организацией, как можно грамотно управлять многоквартирным домом, качественно улучшая комфорт и безопасность проживания», — подчеркнула она.

Призовой фонд конкурса составит миллион рублей, а общее количество призовых мест — 26. Церемония награждения пройдет 22 декабря.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».