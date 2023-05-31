Подмосковье 31 мая 2023, 20:55 Лучшего специалиста по машинному доению коров выберут в Пушкино 2 июня Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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В Пушкино 2 июня пройдет конкурс «Лучший в профессии». В этот день специалисты посоревнуются в мастерстве машинной дойки коров, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Опыт работы победителей конкурса позволит в дальнейшем совершенствовать технологии производства молока и подготовки кадров для молочного животноводства. Для участников — это дополнительный способ повышения квалификации», — сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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До начала состязания участники в течение 10 минут познакомятся с животными и доильными аппаратами. Конкурс разделили на теоретическую часть, санитарную подготовку, разборку и сборку оборудования, а также подготовку к работе.

Лучшие работники получат денежные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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