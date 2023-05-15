Подмосковье 15 мая 2023, 12:24 Логистический центр в поселке Софрино реконструируют к 2025 году

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В Софрино в городском округе Пушкино продолжается реконструкция логистического комплекса «Делфин Логистик». Работы планируют завершить весной 2025 года, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Ведомство вместе со «СтройЭкспертом» обследовало площадку. Сейчас там готовятся к строительству трехэтажного производственного здания. Осмотр провели с помощью квадрокоптера методом «невидимого надзора». Это позволило сократить проверку с 10 дней до 20 минут. Также выезд инспекторов не понадобился.

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«Реконструкция здания расширит бытовые и офисные помещения, сделает проход к производственному блоку более доступным и увеличит площадь комплекса на 15 тысяч квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

В новом цехе расположат линии разлива дистиллированной воды, летней омывающей жидкости, автошампуня и выдува бутылок.

Компания «Делфин Логистик» оказывает услуги в области логистики, включая таможенное оформление.

Всего под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья в этом году модернизируют восемь подобных комплексов и оптово-распределительных центров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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