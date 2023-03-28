28 марта 2023, 17:42
Логистический терминал РЖД расширят в Дмитрове до конца года
Инспекторы Главгосстройнадзора побывали на строительной площадке терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитровском округе. Итоговая проверка объекта запланирована на конец года.
Сейчас на объекте проводится второй этап реконструкции, который включает строительство железнодорожного и автомобильных КПП, насосных станций пожаротушения и станций водоснабжения. Сейчас рабочие возводят административно-бытовой корпус и железную дорогу.
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Логистический центр ежедневно обрабатывает в среднем по семь грузовых поездов — большинство идут из Китая. Расширение центра после реконструкции позволит принимать и отправлять больше контейнеров, что будет способствовать развитию экономики Подмосковья. Есть предварительная договоренность установить связи со всеми провинциями КНР.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.
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