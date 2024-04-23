Подмосковье 23 апреля 2024, 16:05 Логистический комплекс построят в Долгопрудном к 2025 году Главгосстройнадзор Московской области

Читать 360tv в

Возведение крупного логистического комплекса продолжается в Долгопрудном. Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области оценили готовность объекта в 70%.

Строители приступили к основным работам по монтажу инженерных сетей, а также внутренней отделке помещений.

Реклама

В трехэтажном здании будет около 7,5 тысячи квадратных метров. Здесь оборудуют современный склад, оснащенный холодильным оборудованием. Хранить предполагается в том числе и продукты питания.

Завершить строительство логистического центра планируется в феврале следующего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».