Подмосковье 02 апреля 2024, 12:11 Лобня вошла в число лидеров Подмосковья по качеству городской среды Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров среди регионов страны по индексу качества городской среды. В числе лучших округов региона в категории «Средние города» оказалась Лобня.

Индекс качества городской среды включает 36 показателей, в том числе: жилье и прилегающее пространство, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, общегородское пространство в контексте безопасности, комфорта, экологичности, разнообразия, современности и эффективности управления.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Напомним, в 2023 году в Лобне реконструировали лесопарк, сквер Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, парк Киово и сквер на Текстильной улице. В этом году обновление ждет Центральный парк культуры и отдыха. Работы уже начались, они завершатся к концу лета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».