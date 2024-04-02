02 апреля 2024, 12:11
Лобня вошла в число лидеров Подмосковья по качеству городской среды
Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров среди регионов страны по индексу качества городской среды. В числе лучших округов региона в категории «Средние города» оказалась Лобня.
Индекс качества городской среды включает 36 показателей, в том числе: жилье и прилегающее пространство, улично-дорожная сеть, озеленение, общественно-деловая инфраструктура, общегородское пространство в контексте безопасности, комфорта, экологичности, разнообразия, современности и эффективности управления.
Напомним, в 2023 году в Лобне реконструировали лесопарк, сквер Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, парк Киово и сквер на Текстильной улице. В этом году обновление ждет Центральный парк культуры и отдыха. Работы уже начались, они завершатся к концу лета.
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Благоустройство
Лобня
Минстрой Подмосковья
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