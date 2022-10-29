Эксклюзив 29 октября 2022, 11:22 «Не очень спокойная ситуация». Житель Белгородской области — о переезде в Подмосковье Жительница Белгородской области назвала обстрелы ВСУ причиной переезда в Подмосковье

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Регулярные артиллерийские обстрелы со стороны украинских боевиков стали для многих жителей Белгородской области причиной переезда в другие регионы России. Об этом «360» рассказала переехавшая в Подмосковье женщина с двумя детьми.

«У нас получается ближайшее приграничье, не очень спокойная ситуация, поэтому решили, что пока лучше подальше побыть в более спокойной обстановке», — пояснила она.

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На новом месте семья сможет заниматься дистанционным обучением детей и отдохнуть от событий в родном регионе.

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Семья 29 октября приехала в Подмосковье вместе с другими жителями, которые решили временно оставить свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Поезд с жителями Белгородской области, покинувшими регион из-за угрозы жизни со стороны украинских националистов, прибыл в Подольск. Подмосковные власти обеспечат переселенцам трудоустройство, а детям помогут с детским садом и школой.

Еще одна переехавшая в Московскую область жительница рассказала, что снаряды разрывались рядом с ее домом, на соседней улице.

Всего в пункты временного размещения на территории Подмосковья прибыли около 400 жителей Белгородской области.