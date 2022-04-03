В такое сложное время очень важно стараться сохранять любовь друг к другу, ведь это то чувство, на котором строится жизнь человека, сказал заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов, выступая на концерте в поддержку семей российских военных. Он поделился воспоминаниями о поездке в Донбасс и общении с людьми, которые благодарны ВС РФ за помощь.

«С огромным удовольствием стою здесь на сцене, чтобы подержать семьи военных, выполняющих государственные задачи в Донбассе, на Украине, и заочно передать ребятам привет. Выдержки, крепости духа. Неслучайно начал концерт с песни "Вечная любовь" — потому что это то чувство, на котором зиждется, стоит вся наша жизнь. Любовь друг к другу, к ближнему, к детям, родителям, любовь к Родине, ее идеалам, ее будущему», — сказал артист.

Майданов также исполнил песню, посвященную ВДВ, и представил клип «Победа за нами». О последней композиции он рассказал подробнее.

«Буквально в начале марта мне прислал кто-то из поклонников фрагмент видео, где парень стоит на освобожденной территории города Счастье. Стоит на центральной площади в камуфляже, в каске, с оружием и поет „Победу за нами“ под гитару, просто людям на площади. Мне эта песня очень понравилась, и мои помощники разыскали его», — поделился певец.

Оказалось что мужчину зовут Роман Разум, он замполит 2-го гвардейского корпуса ЛНР. Он то находится на передовой, то опять возвращается к творчеству плюс занимается гуманитарной помощью, тащит на себе огромное количество работы.

Майданов добавил, что ездил в Донбасс с гуманитарной миссией депутатов Госдумы от «Единой России» с 16 по 18 марта. Успели проехать несколько городов: Гранитное, Счастье, Волноваху, Луганск, Донецк.

«И знаете, самое главное, что мне понравилось, что я услышал от людей, что они счастливы. Они сказали: „Мы потерпим эти временные лишения, но мы вас ждали не восемь лет, мы ждали вас 30 лет. Все это время мы находились под гнетом за то, что говорим на русском языке, что храним и любим наши традиции и нашу культуру“», — сказал Майданов.

Депутат обратил внимание, что российские подразделения восстанавливают на освобожденных территориях объекты критической инфраструктуры, восстанавливают электричество, отопление, связь.

«Люди получают большое количество гуманитарной помощи. Мы своих не бросаем. И, конечно, наши вооруженные силы — это отдельный объект симпатии и любви со стороны мирного населения», — отметил он.

Певец также посетил Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка и Одинцовский, где лежат военнослужащие.

«Мне было приятно общаться с ребятами, которые выздоровели и сразу собираются вернуться на передовую и выполнять государственную задачу. За ними семьи, которые так же, как и мы, в них верят. Мы очень ценим этот победный государственный дух в них. Они действительно находятся в авангарде сегодня в России», — заявил он.