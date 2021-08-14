Люберцы стали центром празднования Дня физкультурника в Подмосковье

Люберцы стали центральной площадкой для проведения мероприятий, посвященных Дню физкультурника, в Подмосковье. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В первую очередь я хотел поблагодарить Романа Терюшкова за то, что Люберцы выбраны центральной площадкой в области для празднования Дня физкультурника. Люберцы — это спортивный город, физкультура — это здоровье и хорошее настроение», — процитировало РИАМО слова Ружицкого.

В торжественной части мероприятия участвовали депутат Госдумы Михаил Терентьев, министр спорта и физической культуры Подмосковья Роман Терюшков, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, участница Олимпийских игр 2020 года в Токио, чемпионка Европы 2014 года, призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России Валерия Коблова. Кроме того, отпраздновать День физкультурника приехали спортсмены из 45 городских округов.

В субботу в День физкультурника в Красногорске прошел Кубок Александра Овечкина. На ледовую арену вышли юные хоккеисты ЦСКА и «Динамо». На мероприятии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.