Юные спортсмены, к бою! Третий турнир за кубок Овечкина прошел в Красногорске

В Красногорске прошел Кубок Александра Овечкина. На ледовую арену вышли хоккеисты ЦСКА и «Динамо». Юные спортсмены отметили, что игра вышла достойной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил тренеров за их вклад в спортсменов.

Характер и умение побеждать

«Слова благодарности Александру Овечкину, его семье за то, что третий год в Подмосковье мы собираем талантливых пацанов, мальчишек, которые увлечены этой гениальной игрой в хоккей. Мы приветствуем финалистов — две мощные школы», — сказал Воробьев.

Губернатор области поблагодарил тренеров, которые воспитывают волевых хоккеистов, настроенных только на победу.

«Хочу поблагодарить всех детских тренеров, которые работают на территории нашего региона. Это люди, которые стараются вложить в наших детей все самое главное — формируют характер и умение побеждать», — подчеркнул губернатор.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что в турнире приняли участие профессиональные клубы. Он назвал игру хорошей, по его мнению, она не оставила зрителей равнодушными.

«Сегодня День физкультурника проходит во всех муниципалитетах. Мы чествуем наших спортсменов и их наставников, вручаем заслуженные благодарности. Эти ребята каждый день прославляют Московскую область, Россию», — сказал он.

Терюшков добавил, что в Подмосковье увеличилось число людей, которые уделяют время спортивным занятиям.

«Для них мы создаем все условия, строим спортивные площадки, велодорожки. В рамках благоустройства уделяется большое внимание со стороны муниципалитетов», — уточнил министр.

Турнир каждый год

Легендарный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Александр Овечкин отметил, что благодаря властям Подмосковья удалось организовать турнир на достойном уровне, который понравился как участникам, так и их родителям.

«У нас хорошие отношения с Подмосковьем. Была идея попробовать сделать турнир. Все участники соревнований отозвались только положительно. Мы решили делать его каждый год. К сожалению, в прошлом году у нас не получилось из-за пандемии. Но, думаю, этот турнир надо проводить каждый год», — сказал Овечкин.

Участники турнира рассказали, что были настроены на победу. Соперники по достоинству друг друга оценили и сражались на высоком уровне.

«Игра будет сложная, с ЦСКА всегда сложно играть. Они навязывают борьбу и задают темп. Но мы выиграем, мы сильнее», — рассказал игрок «Динамо» Матвей Колпащенко.

Хоккеисты ЦСКА отметили, что легких соперников не бывает. Они также подчеркнули, что для того, чтобы стать профессионалом, нужно иметь характер и быть дисциплинированным.

Третий хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина стартовал в Московской области 9 августа 2021 года. В течение недели 12 команд сражались за главный трофей соревнований — кубок Александра Овечкина. «Ови Cup» впервые состоялся в 2018 году.

Основная задача турнира

Кубок Александра Овечкина создавался для привлечения молодежи к спорту. Первый турнир прошел в Одинцове, тогда участвовали шесть команд — все из Подмосковья. Обладателем кубка стала команда «Химик» из Воскресенска.

В этом году в турнире приняли участие 12 команд: «Динамо» (Москва), «СКА-Стрелня» (Санкт-Петербург), «Трактор» (Челябинск), ЦСКА (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «АкБарс» (Казань), «Локомотив» (Ярославль), «Атлант» (Московская область), «Химик» (Московская область), «Спартак» (Москва), а также команда из Чехии «Рыцари».

В Московской области хоккей входит в десятку по популярности среди населения и занимает восьмое место по числу занимающихся — более 37 тысяч человек. Около 30 подмосковных учреждений подготавливают спортивный резерв. С 2018 года в регионе открыли пять новых отделений. Ежегодно проводится более 20 региональных и восьми межрегиональных мероприятий по хоккею.

Площадка для новой истории хоккея

Финал турнира прошел на арене имени Владимира Петрова в Красногорске. В 2016 году с инициативой открыть ледовый центр в родном Красногорске Владимир Петров обратился к президенту. Легендарный хоккеист сам участвовал в разработке проекта, но спустя несколько месяцев он скончался.

«У нас в Красногорске построен новый каток. Мы открыли его недавно, в 2019 году. На этой площадке будет твориться новая история. Безусловно, с появлением такого хорошего спортивного объекта в Красногорске через 5–10 лет мы получим хорошую академию, академию Петрова, которая будет давать кадры по всей стране», — сказал министр Терюшков.