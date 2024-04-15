Подмосковье 15 апреля 2024, 18:55 Люберецкие детские врачи-травматологи начали лечить болезнь Осгуда-Шлаттера АРХИВ / МОЦОМД

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Врачи травматологи-ортопеды Московского областного центра охраны материнства и детства начали лечить болезнь Осгуда-Шлаттера, которое проявляется болями в переднем отделе коленного сустава. Наиболее подвержены этому заболеванию мальчики, которые увлекаются игрой в футбол.

По словам заведующего отделением травматологии и ортопедии МОЦОМД, врача-ортопеда Виталия Терлецкого, пациенты приходят с жалобами на сильные боли и ставятся на диспансерный учет. В случаях, когда требуется операция, ее проводят в медицинском учреждении.

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«Операции бывает трех видов: удаление свободных костно-хрящевых фрагментов, перфорация кости с целью улучшения кровоснабжения и стимуляции ее прирастания, фиксация винтами. Все они выполняются из небольших разрезов, эффективно купируют болевой синдром и позволяют сохранить высокий уровень активности в раннем послеоперационном периоде», — рассказал Терлецкий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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