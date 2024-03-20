Подмосковье 20 марта 2024, 15:16 Ливневые канализации на улице Некрасова и Ленина в Лобне приведут в порядок в этом году Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Анна Кротова сообщила, что ливневки на улице Некрасова и Ленина приведут в рабочее состояние. Сейчас часть из них закатана в асфальт, часть заброшена. Сейчас проект по обследованию коммуникаций ливневой канализации находится в работе.

Справляться со скоплением воды пока планируется с помощью регулярной откачки. Это единственный вариант решить проблему пока ливневки не отремонтированы. Именно такая ситуация сложилась у дома № 5 на улице Некрасова, как отметила Анна Кротова во время обхода, большая лужа стоит уже достаточно долгое время.

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«У седьмого дома есть участок, требующий повышенного внимания. Начнем благоустройство в апреле, выровняем грунт, посадим газон», — рассказала в своем телеграм-канале глава Лобни.

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