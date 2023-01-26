Важное 26 января 2023, 16:04 Уникальный лицей с уклоном на IT в Истре достроят к сентябрю — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о досрочном открытии лицея с IT-уклоном в Истре

Читать 360tv в

Уникальный лицей инженерного и технического профиля в Истре достроят на год раньше — к осени этого года вместо 2024-го. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это огромный учебный центр, где ребята смогут изучать IT, создавать на компьютере программы и полезные продукты.

Строительство идет в ускоренном темпе, который позволит сдать лицей досрочно.

«Подмосковье развивается и подтверждение тому — постоянная стройка школ, детских садов, поликлиник, госпиталей. Задача — не отставать. Здесь, в Истре, строится огромный технолицей, и его должны сдать на год раньше», — отметил Андрей Воробьев.

По словам губернатора, уже начался подбор лучших педагогов. В лицее имени Долгих будут работать самые подготовленные учителя.

Оснастим лицей всем необходимым оборудованием, чтобы готовить молодых инженеров, людей, которые могут создавать на компьютере полезные продукты и программы. Он соберет одаренных ребят со всего Подмосковья и не только. Андрей Воробьев

Он добавил, что в этом году в Подмосковье сдадут 37 школ и 29 детских садов.

«По президентской программе отремонтируем более 60 учебных заведений. Это масштабная работа, и она требует высокой организации труда», — заключил губернатор.

Уникальность лицея имени Долгих

Лицей имени Долгих станет новым образовательным кластером Подмосковья. Он будет с уклоном на изучение IT и инженерии. Этот проект поддержал президент.

Занятия будут проходить на двух языках: русском и английском. Здесь будут изучать, в том числе, дисциплины из международной системы образования.

Образовательный кластер готов уже более чем на треть. Построят не только корпус лицея, но и детский сад на 320 мест.

Рядом появятся кампусы для проживания 150 ребят и 100 педагогов, стадион с подогревом поля и трибуной.

Генеральный директор проектной группы «Техно-Архитэк» Сергей Разумаков отметил, что все будет высокотехнологичным.

Этот проект является уникальным. И по концепции, и по наполнению. Сергей Разумаков

Между лицеем и детским садом обустроят атриум и пространство с игровыми площадками. Сделают сцену, где дети смогут не только отдыхать, но и ставить театральные представления.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».