Подмосковье 15 апреля 2024, 17:19 Лицеисты из Долгопрудного стали призерами всероссийской олимпиады по информатике Пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

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Состоялись заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников по информатике и обществознанию. Учащиеся из Долгопрудного оказались среди призеров в составе сборной Московской области.

Сборная Московской области на всероссийской олимпиаде школьников по информатике завоевала пять дипломов, из которых четыре достались Серафиму Королеву из лицея № 5, а также ученикам Физтех-лицея имени Капицы — Ивану Гусеву, Анне Антоновой и Артему Лещинскому.

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Кроме того, школьники Физтех-лицея — Степан Веделев, Артем Миронов и Игорь Сабдюшев — стали призерами всероссийской олимпиады школьников по обществознанию!

Победители и призеры финала всероссийской олимпиады школьников получат право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Кроме того, всех финалистов вознаградят денежными премиями: победителям — 500 тысяч рублей, призерам — 300 тысяч рублей, участникам — 100 тысяч рублей.

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