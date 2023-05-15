Подмосковье 15 мая 2023, 14:42 Лицеист из Лобни стал призером подмосковной олимпиады школьников по технологии

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Лицеист из Лобни Максим Дунько стал призером подмосковной олимпиады школьников по технологии. Все благодаря системе автополива, которую мальчик собрал под руководством учителя Александра Каретникова в рамках образовательного проекта «Школьная фабрика робототехники».

Устройство автоматически поливает растение, когда установленный в почве датчик получает информацию о недостатке влаги. Также растения получают дополнительное освещение от фитолампы, которая может работать как от сети, так и от аккумулятора.

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«О том, чтобы создать такую установку я задумался, когда мы с родителями уехали надолго из дома, а там остались растения, которые в наше отсутствие поливать было некому», — рассказал Максим.

Автоматическую систему полива уже используют для рассады в лицее, где учится Максим. В будущем мальчик планирует усовершенствовать свой проект.

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