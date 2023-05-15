15 мая 2023, 14:42
Лицеист из Лобни стал призером подмосковной олимпиады школьников по технологии
Лицеист из Лобни Максим Дунько стал призером подмосковной олимпиады школьников по технологии. Все благодаря системе автополива, которую мальчик собрал под руководством учителя Александра Каретникова в рамках образовательного проекта «Школьная фабрика робототехники».
Устройство автоматически поливает растение, когда установленный в почве датчик получает информацию о недостатке влаги. Также растения получают дополнительное освещение от фитолампы, которая может работать как от сети, так и от аккумулятора.
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«О том, чтобы создать такую установку я задумался, когда мы с родителями уехали надолго из дома, а там остались растения, которые в наше отсутствие поливать было некому», — рассказал Максим.
Автоматическую систему полива уже используют для рассады в лицее, где учится Максим. В будущем мальчик планирует усовершенствовать свой проект.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Школьники
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