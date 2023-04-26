Важное 26 апреля 2023, 16:13 «Возможность погрузиться в практику». Андрей Воробьев — об образовательных кластерах Подмосковья Губернатор Подмосковья рассказал о ключевых задачах образовательных кластеров

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Образовательные кластеры Подмосковья — уникальные площадки для развития талантов школьников. В одном из них — гимназии имени Примакова — сейчас проходит финал всероссийской олимпиады по литературе. Ребят разместили в удобном кампусе. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, комфортные условия проживания — один из основных моментов, которому уделяют внимание.

«Я рад, что для проведения заключительного этапа выбрали один из наших образовательных центров и мы можем принять столько финалистов всероссийской олимпиады по литературе из разных городов», — отметил губернатор Подмосковья.

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В Московской области три образовательных кластера, из которых два уже работают, а еще один вскоре откроют.

Когда мы проектируем наши кластеры, стараемся учитывать, что к нам будут приезжать школьники из других регионов. Мы делаем их большими, многофункциональными. Андрей Воробьев

К образовательным кластерам в Подмосковье относятся Гимназия имени Примакова в Одинцове, Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном, а скоро к ним добавится Технологический лицей имени Долгих в Истре.

«Ключевой момент — ученики могут жить прямо на территории, в кампусах. Это дает возможность полностью погрузиться в изучение, практику и, конечно, студенческую жизнь», — рассказал Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов поприветствовали школьников на всероссийской олимпиаде по литературе в Одинцове.

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