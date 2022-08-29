Литературный фестиваль прошел в Ногинске

В Ногинске состоялся второй литературный фестиваль под названием «Пильняковские чтения». Организаторами выступили газета «Богородские вести» и окружная Общественная палата при поддержке администрации Богородского округа.

На фестивале побывали больше трех тысяч человек со всего Восточного Подмосковья. Для гостей появилась возможность полностью погрузиться в атмосферу Богородского уезда начала прошлого века. Это то время, когда в Ногинске проживал и учился Борис Вогау. Он взял себе псевдоним Пильняк, стал известным в России и за рубежом, являлся первым председателем Всероссийского союза писателей.

На фестивале организовали больше 20 интерактивных площадок. Можно было попробовать множество новых для себя занятий. Например, писать гусиным пером, отмерять зерно при помощи старинных весов и не только. В это время по дорожкам парков ходили пары в старинной одежде. Все проводилось в стилистике начала XX века. Даже разговаривали с применением старорусских слов — чтобы погружение в эпоху было максимально полным.

«Отдавая дань нашему земляку, его творчеству, мы обязаны его сделать уже доброй традицией и обязательно продолжать над этим работу и организовывать его каждый раз. Сегодня мы видели из Павловского Посада, других соседей. Надеюсь, география наших желанных гостей будет расти», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

В этот день работал музей «Квартира писателя», который знакомил всех желающих с бытом творческих людей начала минувшего века.

«Некую инсталляцию такой скромной квартиры Пильняка тоже пытались создать. Очень такая скетичная обстановка: стол, стул, кровать. Поэтому мы не расширяли ничего», — рассказал исследователь Богородского края Алексей Симонов.

Кроме того, во время фестиваля представили уникальный передвижной музей с изданиями Бориса Пильняка.

«Я бы хотела показать посетителям фестиваля уникальные издания. Это его прижизненные издания 1924 года — самое первое. Издание 1930 года, тоже полное собрание сочинений Бориса Пильняка», — рассказала генеральный директор ООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Вера Носкова.

К радости гостей, были предоставлены также раритетные автомобили из коллекции Военно-технического музея.

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